Сегодня на встрече с дорожниками "Вести" обсудят развитие трассы "Золотое кольцо" и перспективы проблемного перекрестка Пекинки и улицы Горького.

Под Владимиром появился первый ситуационный центр Упрдор Москва - Нижний Новгород. Он располагается на 167-м километре трассы М-7 "Волга".Сегодня на встрече с дорожниками "Вести" обсудят развитие трассы "Золотое кольцо" и перспективы проблемного перекрестка Пекинки и улицы Горького. Там ежедневно собираются огромные пробки. Следите за вечерними выпусками.