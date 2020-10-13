Большую часть коронавирусных ограничений в нашей области сняли ещё летом.

Не тотальный контрольРасслабившиеся люди перестали носить маски в общественных местах и транспорте. О необходимости соблюдать социальную дистанцию напоминали лишь разметки в магазинах, на которые никто не обращал внимания. Перестали заботиться о личной безопасности и пожилые люди. Большинство представителей возрастной категории «65+» полностью игнорировали призывы властей соблюдать режим самоизоляции.Сейчас, когда сводки по заболеванию вновь ползут вверх, а во владимирских инфекционных госпиталях осталось всего 15% свободных «коронавирусных» коек, ограничения возвращаются в наш быт. Правда, некоторые люди считают, что «противоэпидемиологические гайки» заворачивают не слишком туго.- Каждый день появляется информация о десятках заразившихся, - пишет наш читатель Василий Киселёв. - Очевидно, что главная причина роста заболеваемости - абсолютная безалаберность граждан! Молодёжь ходит по улицам без масок, несёт заразу в дом и заражает родителей. Заставить их думать головой - невозможно, единственное, что может остановить массовые смерти - жёсткие действия властей. Почему нарушителей масочного режима не штрафуют? Легче усилить контроль сейчас, чем потом в экстренном порядке закупать аппараты вентиляции лёгких.Справедливости ради нужно сказать, что уже больше полугода действует закон, направленный на безопасность граждан при угрозе распространения коронавирусной инфекции. За его неисполнение власти предусмотрели весьма ощутимые штрафы: для граждан - от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 150 тыс., а для организаций - от 300 до 500 тыс.Больше штрафов?А вот реализация закона хромает. За его исполнение отвечает областная администрация и управление Роспотребнадзора. Его сотрудники выписывают штрафы за нарушение санитарно-гигиенических правил. Также протоколы могут составлять полицейские и представители МЧС. Далее документы отправляют в мировой суд. Сколько граждан оштрафовали за нарушение масочного режима в общественных местах, точно не знают ни в Роспотребнадзоре, ни в «белом доме».Чиновники признают - оштрафовать всех нарушителей не получается. Слишком мало ресурсов.- В указе губернатора чётко прописаны ограничения по масочному режиму: маску нужно носить в магазинах, аптеках, на остановках, на вокзалах, в общественном транспорте и на массовых мероприятиях, - говорит председатель государственно-правового комитета Владимирской области Елена Шаломенцева. - Но полиция говорит, что у них не хватает ресурсов для полного контроля. Согласна, по магазинам, чтобы проверить соблюдение масочного режима, должна, может, полиция походить. Недоработка есть. Привлекают к административной ответственности мировые суды. Порой, когда протокол поступает к судье, тот в некоторых случаях ограничивается предупреждением. Видимо, составляют недостаточное количество протоколов. Правовой инструментарий существует, необходимо, видимо, усилить организацию его реализации.В свою очередь, в областном департаменте предпринимательства говорят, что в сфере бизнеса с 27 апреля по 30 сентября составили почти 4 тыс. административных протоколов за нарушение масочного режима как со стороны граждан, так и организаций.Однако организации, в большинстве случаев, нарушают профилактические меры реже, чем граждане. Об этом говорит статистика Роспотребнадзора. Также сотрудники надзорного ведомства говорят, что избежать ужесточения коронавирусных ограничений можно, но для этого жители области должны строго соблюдать все рекомендации по предотвращению распространения инфекции.Илья МорозовОфициальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова:- В ходе мониторинга мы выявляли много нарушений - это факт. Что касается торговых площадей и юрлиц - можно сказать, что большинство из них ответственно подходят к исполнению санитарного законодательства. Есть, конечно, единичные случаи, и мы налагаем штрафы.