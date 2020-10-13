Известный правозащитник Гарри Погоняйло высказался о визите Александра Лукашенко к политзаключенным в следственный изолятор КГБ. По его мнению, положение президента продолжает ухудшаться, и такими неожиданными шагами он пытается расколоть оппозицию.

Известный правозащитник Гарри Погоняйло высказался о визите Александра Лукашенко к политзаключенным в следственный изолятор КГБ. По его мнению, положение президента продолжает ухудшаться, и такими неожиданными шагами он пытается расколоть оппозицию.Стремление Лукашенко любыми путями удержать власть Погоняйло назвал ничтожным в юридическом и моральном смыслах. "Он проваливается все глубже и глубже в тину, которая его погубит", – заявил правозащитник.Лукашенко пытается судорожно ухватиться за власть и разделить оппозицию, считает Погоняйло. Для этого белорусский лидер выпускает на свободу некоторых политзаключенных и предлагает сотрудничество, привлекая этих людей к обсуждению реформы Конституции.Президент пытается столкнуть лбами оппозицию по принципу "разделяй и властвуй", комментирует правозащитник. Таким образом Лукашенко надеется задушить протесты и сохранить президентское кресло, заявил Погоняйло.По его мнению, за более чем четверть века пребывания во власти глава государства ничему не научился и не набрался мудрости. Погоняйло считает, что единственное, что нужно Лукашенко, – беспрекословное подчинение граждан его воле.Режим Лукашенко, уверен правозащитник, опирается только на силу и жестокость – других методов белорусский лидер не признает. Под стать себе он и подбирает чиновников, особенно силовиков, считает Погоняло."Этот монолит крепок, потому что спаян круговой порукой, а в ряде случаев – и кровавой порукой", – сказал правозащитник в интервью порталу "Белорусский партизан".Напомним, что 10 октября Александр Лукашенко посетил следственный изолятор КГБ в Минске и пообщался с политзаключенными. На встрече присутствовали бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико и арестованные члены Координационного совета оппозиции. По заявлениям белорусских СМИ, президент обсуждал с ними реформу Конституции.