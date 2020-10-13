Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин намерен подать пять исков к сотрудникам так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и журналисту Максиму Шевченко. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании Конкорд.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин намерен подать пять к сотрудникам так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навальногои журналисту Максиму Шевченко. Об этом сегодня сообщила пресс-служба компании "Конкорд".По словам предпринимателя, оппозицию необходимо приучить к соблюдению законов. Эффективнее всего это можно сделать через суд. Так, исковые заявления будут поданы против Алексея Навального, Любови Соболь, Владимира Милова, Леонида Волкова, а также журналиста Максима Шевченко.Перевоспитание российской оппозиции Пригожин сравнил с приучением животных к лотку."По данному вопросу работает группа высокопрофессиональных юристов, и судиться будем планомерно. Судиться до тех пор, пока несистемные оппозиционеры не привыкнут скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться", – заявил он журналистам .Бизнесмен также подчеркнул, что с одним из представителей несистемной оппозиции даже наметился прогресс."Вот один из них – Леха-Новичок, уже приучился к горшку, но попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился "словесным поносом", – цитирует бизнесмена пресс-служба.Напомним, "Фонд борьбы с коррупцией", его глава Алексей Навальный и юрист фонда Любовь Соболь должны Евгению Пригожину 88 миллионов рублей в связи с тем, что Пригожин выкупил их долг у "Московского школьника". Ранее компания выиграла суд, доказав ущерб, нанесенный ей сфабрикованным "расследованием" ФБК.