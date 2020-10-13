Единственный в Гусь-Хрустальном муниципальный приют для животных на грани закрытия. Сотрудники уволены , средства на содержание животных не выделяются. Сколько собак и кошек живут в приюте, и что будет, если их выпустят на волю?

Единственный в Гусь-Хрустальном муниципальный приют для животных на грани закрытия. Сотрудники уволены , средства на содержание животных не выделяются. Сколько собак и кошек живут в приюте, и что будет, если их выпустят на волю?Добрая - потому что благодарная. Если бы собака не попала в приют, скорей всего, погибла, рассказывает Светлана Климова, заведующая приютом. Здесь у каждого животного - трудная судьба.- Это Рыжик, его хозяйка выколола ему глаз и бросила умирать в лесу. Теперь он здесь, в приюте для животных в городе Гусь-Хрустальный. Он и ещё 400 собак и кошек могут оказаться на улице. Просто потому, что в городе нахватает средств на их содержание.Одним из первых тревогу забил местный депутат Алексей Курносов. По его словам,работники приюта не получают зарплату с августа.Алексей Курносов, председатель совета народных депутатов города Гусь-Хрустальный:- Все работники с 30 сентября уволены, животных кормить нечем. Сейчас кормим животных тем, что нам помогают волонтеры, спонсоры, школьники собирают.Приюту уже 12 лет, за это время построили 106 вольеров, провели электричество и отопление, рассказывает Светлана Климова. На вопрос о закрытии отвечает не задумываясь- готовы стоять до последнего.Светлана Климова, заведующая приютом для безнадзорных животных:- Приют вряд ли закроют. И вряд ли уничтожат животных, потому что мы здесь и мы не собираемся сдавать позиции, это наше детище. Мы их не отдадим, мы не дадим их в обиду.В этом году администрация Гусь-Хрустального на содержание приюта выделила четыре с половиной миллиона рублей. Два с половиной хвостатые уже проели, на оставшиеся можно было спокойно жить до Нового года. Но компания, через которые проводились бюджетные деньги, обанкротилась. За ней долг - 3 миллиона. Если приют закроют, собаки начнут сбиваться в стаи и станут опасны для жителей, говорит депутат Алексей Курносов. Он вместе с прокурором внесли представление о недопустимости такого решения. Сейчас его рассматривают в администрации Гусь-Хрустального.Евгений Бурцев, заместитель прокурора:- Проблема серьезная, её нужно решать путем действий различных должностных лиц и организаций, поэтому вот на этом рассмотрении, я донес позицию этой проблематики. Изложил беспокоящие нас вопросы.В администрации города ситуацию называют временной паузой. И уверяют : проблема будет решена.Константин Фролкин, руководитель пресс-службы:- На приют деньги, в бюджете города, как были, так они и есть. Просто сейчас мы должны провести торги, сейчас мы выставляемся на торги. Организация, которая выигрывает эти торги берет под себя приют и приют продолжает работать, набирает работников, сотрудников.Ответ от администрации придет в течении месяца, но животных всё это время надо лечить и кормить.(( Тел. приюта : +7(902)880-63-06))Помочь приюту могут как волонтеры, так и спонсоры. Здесь всегда нужны новые вольеры, корма и лекарства.Артём Яковенко, Семён Карпов, Вести Владимир.