Традиционно призывная компания продлится с 1 октября по 31 декабря.

Во Владимирской области стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря. В этом году в армию должны пойти более 1100 призывников. В основном, они будут служить в границах Западного военного округа. Порядка 10 процентов призывников отправятся в учебные подразделения, чтобы продолжить военную службу в любой точке России.Призыв проводится с учётом мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции. Помещения комиссариатов и областного сборного пункта дезинфицируются, проветриваются, проводится влажная уборка, на входе всем измеряются температура. На объекты не допускаются лица не только с температурой, но и с признаками ОРВИ.Как рассказали в военном комиссариате области, здания и прилегающие территории призывных пунктов комиссариатов городов и районов и сборного пункта области обрабатывают спецсредствами подразделения радиационной, химической и биологической защиты Владимирского территориального гарнизона.При необходимости сотрудники и призывники будут оперативно тестироваться на наличие инфекционного заболевания.Убывающие для прохождения службы с областного призывного пункта владимирцы будут обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.