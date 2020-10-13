При въезде в микрорайон Оргтруд столкнулись 2 легковушки и автобус. ДТП случилось на 2 километре автодороги “Оргтруд-Лемешки”. По предварительной информации ГИБДД, ВАЗ 14-ой модели

При въезде в микрорайон Оргтруд столкнулись 2 легковушки и автобус. ДТП случилось на 2 километре автодороги “Оргтруд-Лемешки”. По предварительной информации ГИБДД, ВАЗ 14-ой модели вылетел на встречку, где по касательной задел автобус, а после – автомобиль Ниссан. Больше всех от столкновения пострадала машина виновника ДТП. По внешнему виду в груде металлолома четырнадцатую больше не узнать.