Полицейские установили у водителя наличие алкоголя.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне вечером в районе поворота на микрорайон Оргтруд города Владимира.Авария произошла около 19часов. Водитель «ВАЗа» вылетел на встречную полосу, задел автобус 53 маршрута и врезался в «Ниссан». По предварительной информации, серьезно никто не пострадал.Судя по фотографиям, легковушка восстановлению не подлежит.Полицейские установиливодителяналичиеалкоголя. Проводится проверка.Информация уточняется.Фото