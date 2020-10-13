Полицейские установили у водителя наличие алкоголя.
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло накануне вечером в районе поворота на микрорайон Оргтруд города Владимира.
Авария произошла около 19
часов. Водитель «ВАЗа» вылетел на встречную полосу, задел автобус 53 маршрута и врезался в «Ниссан». По предварительной информации, серьезно никто не пострадал.
Судя по фотографиям, легковушка восстановлению не подлежит.
Полицейские установили
у
водителя
наличие
алкоголя. Проводится проверка.
Информация уточняется.
Фото