Образовательный фонд «Талант и успех» при содействии «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар» открыли ежегодную учебную программу по кибербезопасности в

Образовательный фонд «Талант и успех» при содействии «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар» открыли ежегодную учебную программу по кибербезопасности в Научно-технологическом университете (НТУ) «Сириус». Ее участниками стали студенты 1–6 курсов, которые победили во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов». В соревновании приняли участие 938 студентов из 77 городов России. Из 455 конкурсантов, решивших хотя бы