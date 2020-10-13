Вышел закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год».

С 1 января следующего года прожиточный минимум пенсионера составит 9302 рублей. Он увеличится на 225 рублей по сравнению с 2020 годом. Этот показатель важен для установления социальной доплаты к пенсии. Ее получают неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания. Во Владимирской области такую оциальную доплату выдают более 36700 пенсионерам, а это порядка 10 % всех неработающих пенсионеров области.Чтобы получить выплату, надо подать на нее заявление через Отделение Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области.