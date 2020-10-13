Главе города внесено представление, которое отклонено, нарушения не устранены.

Постановлением администрации города Коврова утверждена плата за создание и содержание мест накопления ТКО в размере 2, 02 руб. с 1 кв.м. общей площади жилого помещения, для собственников индивидуальных жилых домов - 109, 08 руб. с дома.С учетом положений федерального законодательства создание и содержание таких мест, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и не имеющих собственников (владельцев), относится к компетенции органа местного самоуправления.В силу закона полномочиями по установлению платы исполнительный орган местного самоуправления не наделен, в связи с чем взимание платы с жителей города является необоснованным.На основании этого главе города внесено представление, которое отклонено, нарушения не устранены.В этой связи городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации о признании вышеуказанного нормативно-правового акта недействующим.Суд удовлетворил требования прокурора и признал постановление администрации города Коврова незаконным.Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль. В результате принятых мер реагирования фактов незаконного взимания палаты с граждан не допущено. Сообщили в областной прокуратуре.