Под Владимиром начал работу новый Ситуационный центр Управления дорогами Москва-Нижний Новгород. Сегодня его работу продемонстрировали журналистам региона. Какие задачи поставлены перед Центром и какие для этого есть средства? Поможет ли он решить проблемы автомобильных пробок на трассе М-7 в районе Владимира?

Под Владимиром начал работу новый Ситуационный центр Управления дорогами Москва-Нижний Новгород. Сегодня его работу продемонстрировали журналистам региона. Какие задачи поставлены перед Центром и какие для этого есть средства? Поможет ли он решить проблемы автомобильных пробок на трассе М-7 в районе Владимира?- Водители, внимание! На трассе М-7 возле города Петушки Владимирской области из-за ДТП затруднено движение. Движение осуществляется по правой полосе.Аварии, ремонтные работы, сломанные светофоры, пробки. Ни одно происшествие не останется незамеченным. А следовательно, будут вовремя приняты меры. Теперь вся информация по дорожной обстановке на трассе Москва-Нижний Новгород круглосуточно отслеживается в одном месте - здесь, под Владимиром. Сотни камер в реальном времени передают актуальную картину диспетчерам Центра. Они, в свою очередь, перенаправляют её дежурным бригадам, а также службам МЧС, ГИБДД и Скорой.Александр Лукашук, и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород:- Штатная численность 10 человек ситуационного центра, охват 6 субъектов РФ, не только трасса М-7, но и трасса "Золотое кольцо". Как уже ранее было сказано 84 видеокамеры, 33 пункта учёта дорожного движения, 34 метеостанции, входит и отслеживается здесь, плюс патрульные автомобили.Это второй такой центр в России, первый был опробован на участке Крымского моста. Одна из главных задач - предупреждать водителей. Сведения о ситуации на дорогах передаются через информационные табло, так называемый "канал дальнобойщиков" и Яндекс.Карты. Есть и обратная связь - круглосуточный бесплатный телефон. Отсюда же будут направлять и мехколонны для уборки заснеженных трасс. В ведении управления более 1600 километров федеральных трасс, из них по Владимирской области проходит почти треть. А значит, необходим парк соответствующей техники. Его также постепенно обновляют.Игорь Деряжный, водитель спецтехники ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород:- У нас вот есть радиостанция - она с Центром, также с водителями, которые едут, когда производим очистку и посыпку. Соответственно у нас есть мастер патрульной службы. // говорит какие участки обрабатывать. Соответственно либо ПСС, либо солью, либо калием в зависимости от ситуации.Александр Лукашук, и.о. начальника ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород:- Всего на территории Владимирской области задействовано 138 единиц дорожной техники, в которые входят комбинированные дорожные машины, 70% оборудованы на 3 режима: песко-соляная смесь, рассол, хлориды. Что позволяет экологично и экономично работать и повышает безопасность дорожного движения.Дмитрий Горкин, Семён Карпов, Вести-Владимир.