генеральный директор ОАО «Владимирская офсетная типография» и заместитель председателя Владимирской организации финно-угорских народов «Кидекша».

Петр Герасимович Борисов скоропостижно скончался сегодня утром, 13 октября. Ему было 74 года. Много лет он был генеральным директором ОАО «Владимирская офсетная типография», а также занимал пост заместителя председателя Владимирской организации финно-угорских народов «Кидекша», внес большой личный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашем городе.Он приехал во Владимир молодым человеком, после службы в армии, в 1970 году. Работал в областной типографии им. 50-летия Октября, в 1990 году был назначен директором строившейся Владимирской областной офсетной газетной типографии, а через три года стал ее бессменным генеральным директором.Полиграфическое производство стало для Петра Герасимовича Борисова делом жизни. Его соратники, друзья говорят о нем как об обаятельном, профессиональном руководителе. Он всегда находил общий язык и с коллегами-отраслевиками, и с главными редакторами печатных изданий из Владимира и других городов и регионов, ценил добрые отношения с журналистским сообществом и обоснованно называл себя «верным другом владимирских газетчиков».За свой успешный труд П.Г. Борисов был награжден Почетной грамотой Минкомсвязи Российской Федерации, благодарностью министра РФ по делам печати, грамотами и благодарственными письмами администрации города Владимира.Присоединяемся к глубоким соболезнованиям родным и близким Петра Герасимовича Борисова.Отпевание П.Г. Борисова пройдет 15 октября в 09.00 в нижнем храме Свято-Боголюбского монастыря (пос. Боголюбово, ул. Ленина, 51-в).