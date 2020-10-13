Наживой вора стали электроинструменты, мобильный телефон и деньги.

В конце сентября в полицию поступило сообщение о хищении имущества и денег из дома жителя Александровского района. Заявитель пояснил, что пока он спал, из дома пропали электроинструменты, мобильный телефон и деньги. Общая сумма причинённого ущерба составила около 40 000 рублей.Подозреваемый в совершении кражи был задержан полицейскими недалеко от дома потерпевшего. Похищенные вещи находились при нём.Злоумышленник планировал увезти чужое имущество на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции и дал признательные показания.отношении 44-летнего жителя Александровского района возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).