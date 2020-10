Российский сериал Эпидемия под названием To the Lake (К озеру) недавно показал Netflix.

Стивен Кинг посмотрел российский сериал Эпидемия (идет на Netflix под названием To The Lake) и написал на него отзыв. Резюмируем: там чума, много снега и холода, все пьют водку, а мелкий пацан — заноза в заднице. Шоу писатель назвал чертовски хорошим и сравнил со спагетти-вестернами.Король ужасов Стивен Кинг поделился в Twitter впечатлениями от сериала Эпидемия Павла Костомарова. 7 октября 2020 года шоу вышло на стриминговом сервисе Netflix под названием To The Lake (К озеру). Все, что нужно знать о российском проекте, писатель уместил в четырех пунктах: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Слабый спойлер: мелкий пацан — заноза в заднице.В следующем посте Кинг назвал проект чертовски хорошим и отдельно отметил операторскую работу. Правда, к ней есть вопросы.Снято круто. Некоторые моменты сняты шиворот навыворот. Почему? Не знаю, — заметил фантаст.Сериал с Кириллом Кяро в главной роли Кинг сравнил со спагетти-вестернами, но только со снегом и зараженными смертельным вирусом россиянами.Кинематография классная. <…> Мелкий парень все еще заноза в заднице, — подытожил он.В России Эпидемия вышла в ноябре прошлого года. По сюжету жители Москвы заражаются неизвестным смертельным вирусом, который вызывает кашель и обесцвечивание глаз. Они борются за выживание. Главные роли исполнили Виктория Исакова, Кирилл Кяро и Марьяна Спивак. В октябре этого года состоялась премьера экранизации романа Яны Вагнер Вонгозеро на Netflix.Спустя сутки шоу заняло восьмое место в топ-10 популярных сериалов сервиса, оставив позади новые сезоны Гриффинов и Американской семейки. Уже 11 октября Эпидемия, по информации агрегатора flixpatrol.com, поднялась на четвертую строчку.Продажа сериала Netflix принесла около $1,5 млн и покрыла примерно половину затрат, сообщал Коммерсант со ссылкой на источник в Газпром-медиа. До этого момента рекорд полтора года держал сериал Лучше, чем люди, проданный на Netflix за $1 млн.Ранее Эпидемия вошла в рейтинг ярких проектов Fresh TV Fiction швейцарской исследовательской компании The WIT. Сериал был представлен на международном рынке контента MIPTV в Каннах, который в 2020 году из-за пандемии коронавируса прошел онлайн. Российский проект о смертельном вирусе был отобран в онлайн-конференцию Fresh TV Fiction, организованную международной исследовательской компанией The Wit и ее главой Вирджинией Мауслер. В рейтинг ежегодно входят самые заметные на мировом рынке сериалы.Netflix уже приобретал права на другой российский сериал — фантастическую драму Лучше, чем люди с Паулиной Андреевой. Сумма сделки не разглашалась. Лучше, чем люди стал первым отечественным сериалом, который вышел на Netflix Original. Проект был переведен на 25 языков. Эксклюзивный показ был возможен на всех территориях, кроме России и Китая.Действие сериала разворачивается в 2029 году, где деятельность человека почти полностью заменили роботы. Теперь они не только убираются дома, работают на заводах, но и заменяют людей в романтических отношениях.