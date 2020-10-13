На протяжении трех месяцев белорусы испытывали действующий режим на прочность. Наконец, он дал трещину.

На протяжении трех месяцев белорусы испытывали действующий режим на прочность. Наконец, он дал трещину.Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в заключенными в СИЗО КГБ в Минске оппозиционерами и провел с ними переговоры. Среди них были члены координационного совета оппозиции, а также Сергей Тихановский – муж лидера несогласных граждан Светланы Тихановской. Сергею дали провести телефонный разговор с супругой.Светлана расценила это событие как победу белорусов, которая стала результатом их длительного давления на режим. Она пояснила, что таким образом Лукашенко признал, что находящиеся в тюрьмах общественные деятели являются не уголовниками, а политзаключенными. Но политик подчеркнула, что диалог не должен вестись в тюрьме.По всей видимости, теперь 38-летняя белорусский лидер намерена вывести протесты на новый уровень. В своем телеграм-канале она заявила о выдвижении ультиматума действующей власти. По словам Тихановской, Александр Лукашенко должен уйти в отставку до 25 октября.Кроме того, в течение 13 дней власти должны прекратить насилие в отношении протестующих и выпустить на свободу всех политзаключенных. В противном случае 26 октября митингующие начнут блокировать дороги, а предприятия и заводы страны остановят работу и выйдут на всеобщую забастовку, сообщает ."Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа, то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – заявила Светлана Тихановская.