Морг. Конец рабочего дня. В кабинет к опытному патологоанатому вваливаеться молодой коллега. Оба, как положено, уже изрядно выпившие:
Молодой говорит: - Сергей Николаевич, тут поступила девушка, просто топ-модель, 90-60-90, ноги от ушей, личико ангела, ну СУПЕР! Представляете, у неё между ног криветка!
Ну Николаевич и отвечает: - Ты че дурак, да у тебя уже белка, идиот!!! Откуда там может быть криветка?!! Молодой настаивает на своем и предлагает пари: типа если прав то с Николаевича 0,5 спирта. Поспорили. Заходят в "холодильник". Подходят к столу, молодой сдергиет простынь с труда прекрасной дамы, развигает ей ноги и говорит: Смотрите, Николаевич, я же говорил, что криветка!!! А Николаевич отвечает: Идиот, какая криветка, это ведь клитор!!! Молодой, удивлен
еще анекдот!