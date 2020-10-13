Ему было 55 лет.

12 октября на 56-м году жизни скончался Лев Владимирович Фадейчев.Он родился 5 октября 1965 года в городе Новотроицк Оренбургской области. Окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, был кандидатом экономических наук. Работал заместителем директора областного «Госснаба», затем возглавлял градообразующее предприятие - МУП "Лакинская мануфактура", в том числе в качестве конкурсного управляющего.В 2000-м году был избран депутатом Законодательного Собрания по одномандатному округу. В областном парламенте III созыва был председателем комитета по экономической политике и собственности. Вел активную законотворческую деятельность, отстаивал интересы социально ответственного бизнеса в региональной Ассоциации работодателей и товаропроизводителей.В 2005-м году вновь был избран в Законодательное Собрание, уже по партийным спискам, но через полгода перешел на работу в исполнительную власть – стал главой администрации г.Лакинска. В 2010-м году сложил полномочия главы и вновь занялся бизнесом. В последние годы руководил предприятием в городе Дубна Московской области.