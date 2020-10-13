5 октября он отметил юбилей. Причиной смерти предположительно стал коронавирус.

Экс-глава города Лакинск Лев Фадейчев умер 12 октября на 56 году жизни. 5 октября он отметил юбилей. Причиной смерти предположительно стал коронавирус. Последнее время Лев Владимирович руководил предприятием в подмосковной Дубне.Во Владимирской области Лев Фадейчев оставил яркий след. В непростое времяон был назначен конкурсным управляющим обанкротившейся текстильной фабрики в Лакинсе. Много лет он «бился» за предприятие. Ему приходилось принимать неординарные решения. Для производства ткани было необходимо много пара. А каждой зимой Лакинск замерзал. Об этом писали все местные СМИ. И тогда было принято решение купить списанный паровоз и подсоединить его котлы к производству. Тепла стало хватать не только на выработку пара, но и на обогрев помещений.Главой Лакинска Лев Фадейчев был до 2010 года.Фото из социальных сетей.