Местные жители отреагировали на ситуацию по-разному. Кто-то негодует, кто-то радуется.

ВоВладимире советскую мозаику на фасаде жилого дома перекрывают утеплителем. На ней изображены птицы в славянском стиле.На втором доме улицы Юбилейной установлено уже несколько рядов утеплителя. Местные жители отреагировали на ситуацию по-разному. Кто-то негодует, кто-то радуется, что в доме наконец-то станет тепло. Интересный факт, что изначально такие мозаики тоже несли функцию утеплителя. Бетонные панели покрывались кусочками плитки, которая по своей технологии была сделана так же, как глазурованный кирпич. А он хорошо переносил температурные перепады. Кроме того, плиточная мозаика крайне износостойкая. Она могла бы продержаться и две, и три тысячи лет