УР ОП «Марьинский» ОМВД России по району Марьино устанавливает местонахождение Ивановой Екатерины Максимовны, 2005 года рождения...

ОУР ОП «Марьинский» ОМВД России по району Марьино устанавливает местонахождение Ивановой Екатерины Максимовны, 2005 года рождения.10 октября 2020 года она вышла из дома, расположенного на Новочеркасском бульваре, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 168-170 см, нормального телосложения, волосы светлые ниже плеч, глаза серо-голубые.Была одета: куртка цвета хаки, черные джинсы, белые кроссовки.Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-26-02, 8 (495) 709-10-00 или «102».Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18