Также коронавирусом заразились детсадовцы трех дошкольных учреждений.

На карантин по COVID-19 в муромских школах закрыты девять классов. По информации сайта Муром24, лабораторно подтвержден диагноз у 16 учащихся и четырех сотрудников лицея №1, там закрыты два класса. По одному классу закрыты в школах №3, №4, №15,№28. Сразу три класса закрыты в гимназии №6, там диагноз подтвержден у двух сотрудников и девяти обучающихся.Также коронавирусом заразились детсадовцы трех дошкольных учреждений Мурома, одна группа закрыта на карантин по ОРВИ.Напомним, чтоКраснооктябрьскаяшкола Гусь-Хрустального района была по коронавирусу.Областные власти ситуацию.