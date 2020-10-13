Кибермошенничество набирает обороты. Только за 8 месяцев этого года виртуальные мошенники оставили без денег более 2 тысяч жителей области. Чаще всего, чтобы выудить деньги,

Кибермошенничество набирает обороты. Только за 8 месяцев этого года виртуальные мошенники оставили без денег более 2 тысяч жителей области. Чаще всего, чтобы выудить деньги, киберпреступники звонят с номеров, похожие на банковские, и представляются сотрудниками службы безопасности. Евгений Гаврилюк, эксперт отдела безопасности владимирского отделения Банка России: Если вам звонят и представляются представителями банка, лучше всего положить