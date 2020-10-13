Имеются другие пострадавшие. Они госпитализированы.

13 октября 2020 года около 03.30 в Петушинском районе на 117 км автодороги М7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба УМВД региона.По предварительной информации, водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Скания», допустил столкновение с остановившейся впереди автомашиной «Хендай» под управлением водителя 1982 года рождения. «Кореец», в свою очередь, протаранил стоящий впереди «Газон Некст» под управлением водителя 1971 года рождения. После этого автомобиль «Скания» совершил столкновение с автомобилем «Газель» , стоящим в попутном направлении. «Газель» налетела на «Ман», за рулём которого сидел 30-летний мужчина.В результате ДТП погиб 33-летний пассажир «Хендая», а также пострадали водитель и двое других пассажиров данного транспортного средства, 1986 и 1982 годов рождения. Они госпитализированы сотрудниками скорой помощи. Водитель автомобиля «Газель» также получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.На месте сотрудниками полиции была осуществлена регулировка дорожного движения. В настоящее время движение восстановлено.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.