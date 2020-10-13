Прокуратура выявила нарушение законодательства о здравоохранении в Вязниках.

Вязниковская межрайонная прокуратура выявила нарушение законодательства о здравоохранении в Вязниках.Установлено, что местный житель состоит на учете в поликлинике № 1 Вязниковской районной больницы с диагнозом «рак предстательной железы», является инвалидомIIгруппы. Для лечения ему рекомендованы определенные лекарства.Но в связи с тем, что лекарственное обеспечение в 2020 году производилось в недостаточном объеме, пациент был вынужден самостоятельно приобретать лекарства за свой счет.В этой связи межрайонной прокуратурой в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление. В нем он потребовал от больницы возместить пациенту затраченные денежные средства. По результатам его рассмотрения деньги гражданину выплачены, его права восстановлены, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.