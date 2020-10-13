Гражданин получил по договору аренды 7 компьютеров и 2 телевизора, однако впоследствии имущество не было возвращено хозяину...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении компьютерной и видеотехники путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился 28-летний мужчина. Он сообщил, что в августе текущего года неизвестный гражданин получил по договору аренды 7 компьютеров и 2 телевизора, принадлежащих предпринимателю, однако по истечении срока действия договора вышеуказанное имущество возвращено не было. Материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Татарской улице задержали подозреваемого – 35-летнего москвича. У злоумышленника при задержании изъята часть похищенной техники, другую часть он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60