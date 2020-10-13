- Беглеца из Гусь-Хрустального района обнаружили, поиски Савелия Роговцева пока безрезультатны. Активисты «Лизы Алерт» свернули штаб в Камешковском районе.

- Беглеца из Гусь-Хрустального района обнаружили, поиски Савелия Роговцева пока безрезультатны. Активисты «Лизы Алерт» свернули штаб в Камешковском районе.- Как приготовить плодовые деревья к зиме? Советы от специалистов Патриаршего сада.- И увековечили в граффити. Во Владимире появился уличный портрет Героя Советского Союза.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 9.00 на канале «Россия». Не пропустите!