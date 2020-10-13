УФНС начинает рассылку уведомлений жителям региона.

Управление федеральной налоговой службы по Владимирской области информирует о начале рассылки налоговых уведомлений физическим лицам для оплаты налогов за 2019 год.Их получат собственники налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств. Срок уплаты - не позднее 1 декабря 2020 года.Все интересующие вопросы можно задать по бесплатному телефону - 8 800 222 22 22, а также отправить сообщение, используя электронный сервис «Обратиться в ФНС» на ведомства или лично посетить налоговый орган.