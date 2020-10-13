Мастер спорта России Роман Иванов занял третье место в весовой категории 63 килограмм.

С 9 по 11 октября в Уфе проходил Кубок России по греко-римской борьбе, личный и командный Чемпионат. Участие в них приняли 240 спортсменов со всей страны. Владимирскую область на соревнованиях представляли 3 борца.Мастер спорта России Роман Иванов стал бронзовый призёром в весовой категории 63 килограмм. Он одержал победу над мастером спорта России Виктором Кошелевым из Санкт-Петербурга со счётом 8:0 и над мастером спорта России международного класса Рубеном Минасяном из Владимира со счётом 7:1. В борьбе за 3 место Роман выиграл у Дмитрия Чигирева из Москвы со счётом 5:1.