Проявил характер и завоевал награду. Владимирец Роман Иванов стал призёром Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Кубок России, личный и командный Чемпионаты по этому виду

Проявил характер и завоевал награду. Владимирец Роман Иванов стал призёром Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. Кубок России, личный и командный Чемпионаты по этому виду спорта проходили в Уфе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов со всей страны. Владимирскую область представляли три борца. Конкуренция была серьёзная. Кубок России – одно из первых масштабных соревнований после коронавирусных