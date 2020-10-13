Команду Владимирского региона представляли воспитанники областной спортшколы по спортивному ориентированию.

В Хабаровске завершилось Первенство России по спортивному ориентированию. Команду Владимирского региона представляли воспитанники областной спортшколы по спортивному ориентированию под руководством тренера Татьяны Яксановой.Соревнования продолжались 4 дня и включали в себя три дисциплины: 11 октября – кросс-выбор, 12 октября – кросс-спринт-общий старт, 13 октября – кросс-эстафета-2 человека.По информации департамента спорта, в дисциплине «Кросс-выбор» в группе девушек (возрастная категория до 17 лет) весь пьедестал почета заняли спортсменки из Владимирской области: золото – Анастасия Ламова, серебро – Олеся Гладилкина, бронза – Полина Морозова. Хорошие результаты показали и юноши (до 17 лет): Михаил Панкратов и Михаил Горин заняли 6 и 8 места соответственно.Второй соревновательный день вновь принес сразу несколько наград. Среди девушек (до 17 лет) Олеся Гладилкина стала первой, Полина Морозова вновь завоевала бронзу. В этой же группе 4 и 6 места заняли Анна Большева и Елена Червякова. В группе юношей (до 17 лет) бронзовым призером стал Михаил Панкратов, 4 место досталось Михаилу Горину.В заключительной дисциплине «Кросс-эстафета-2 человека» Анна Большева и Олеся Гладилкина стали победительницами Первенства России, а Михаил Горин и Михаил Панкратов завоевали бронзовые медали среди юношей.По итогам соревнований владимирскими спортсменами завоевано десять медалей, из которых четыре золотые, одна серебряная и пять бронзовых.