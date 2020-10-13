В Собинском районе поисковики объединения "Часовые памяти" провели спасательно-разведывательную экспедицию.

Место катастрофы определить не удалось. В Собинском районе поисковики объединения "Часовые памяти" провели спасательно-разведывательную экспедицию.Несколько дней участники отрядов "Амулет", ""Владимирец" и "Небо Родины" искали вблизи деревни Угор обломки самолета Ла-5 и останки погибшего на задании лейтенанта Мезина. Поисковики обнаружили фрагменты дюралевой обшивки и внутренних агрегатов. Экспедицию проводят по проекту "Дорогами памяти". Её организовывали на средства из Фонда президентских грантов. Поиски в окрестностях будут продолжены.