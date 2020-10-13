Самой востребованной специальностью Владимирской области названа профессия тракториста.

Самой востребованной специальностью Владимирской области названа профессия тракториста. Об этом заявил директор департамента труда и занятости Андрей Григорьев.Кроме трактористов области особенно не хватает поваров, швей и дальнобойщиков. Безработных владимирцев в центрах занятости массово переобучают на водителей большегрузов. Кроме того, во многих городах региона наблюдается острый кадровый голод в школах. Не хватает учителей. На вакансии готовы рассмотреть специалистов даже без педагогического образования.Евгений Дергунов, директор СОШ №5 г. Кольчугино: «Не все ребята, которые закончили университет в принципе могут работать в школах. Они не готовы. Я не говорю, что эта проблема в университете. В принципе они, наверное, выбрали не ту специальность. Но если такой человек придёт и захочет работать в моем образовательном учреждении, я сделаю всё возможное, чтобы он здесь остался, закрепился, если у него есть желание. Если этот человек даже не имеет специальности "учитель", то сейчас существуют различные курсы переподготовки. И у меня работают такие учителя и работают очень успешно».