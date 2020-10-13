Этому событию будет посвящен концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро.

14 октября во Владимирской областной филармонии Юрий Башмет презентует свой Образовательный центр во Владимире, созданный в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» и гранта Президента России (0+). В честь этого события состоится концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением маэстро.Центр Юрия Башмета совместно с Департаментом культуры до конца 2020 года проведёт девять мастер-классов для учащихся и преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств, а также студентов Владимирского областного музыкального колледжа. За это время более двухсот талантливых ребят станут участниками мастер-классов по специальностям фортепиано, скрипка, гитара, аккордеон, академическое пение, деревянно-духовые и медно-духовые инструменты.Для владимирских меломанов музыканты исполнят сочинения Грига, Чайковского, Бодрова. Солисты – Юрий Башмет (альт), Андрей Поскробко, Михаил Ашуров, Арина Шевлякова, Кирилл Кравцов и Ольга Колгатина (скрипки).Также в рамках презентации Образовательного центра, 14 и 15 октября, пройдут мастер-классы по скрипке на базе Областного музыкального колледжа.Напомним, что соглашение о работе во Владимирской области Образовательного центра Юрия Башмета было достигнуто Департаментом культуры Владимирской области в конце прошлого года. Первые мастер-классы уже состоялись в конце сентября. Их провёл известный российский пианист, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории Сергей Главатских для учащихся областного музыкального колледжа, музыкальных школ и детских школ искусств Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова, Петушков и Судогды.