Посмотреть на уникальный дизайн приедут руководители федеральных библиотек.

14 октября во Владимирской областной научной библиотеке откроется обновленный большой читательский зал. Также в этот день там презентуют новое оборудование. В церемонии планируют принять участие директор Департамента культуры Алиса Бирюкова и гости Владимирской области – руководители федеральных библиотек.Для ремонта создавали индивидуальный дизайнерский проект. Зал стал мобильным, способным к трансформации, что дает возможность наиболее эффективно использовать всю площадь.Созданы зоны для общения и организации выставочного пространства, индивидуальной работы с книгами и компьютерами (зона коворкинга), для встреч и дискуссий, семинаров и конференций.Акустические панели позволяют создавать тишину. Окна затемняются моторизованными шторами-жалюзи с дистанционным управлением, чтобы было удобно проводить видеодемонстрации.Установлено многоуровневое освещение от разных источников света. Здесь имеются светодиодные белые и RGB-прожекторы, ультрафиолетовые лампы, светодиодные следящие пушки. Верхнее освещение выполнено с учётом библиотечной специфики.Обновлено и переоборудовано место звукорежиссёра. Приобретены новые веб-камеры с возможностью съёмки в формате 4К.Всего на ремонт зала и переоборудование, покупку современной мебели было направлено 8 млн рублей.