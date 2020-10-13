В регионе организовано для них профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

Во Владимирской области могут получить бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование люди, пострадавшие от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Например, находящихся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций, безработные.- Министерство просвещения совместно с Рособрнадзором, Рострудом и регионами инициировало программу профессиональной переподготовки. Разработаны программы для тех, кто вообще не имеет профессии, а также программы дополнительного профобразования, то есть повышение квалификации, – отметила директор Департамента образования Ольга Беляева. – Предложенный перечень компетенций подготовки позволяет выбрать профессию, востребованную на рынке труда Владимирской области».Обучение можно пройти на базе колледжей региона очно и дистанционно по профессиям (компетенциям Ворлдскиллс Россия).Токарные работы на станках с ЧПУФрезерные работы на станках с ЧПУСварочные технологииТехнологии модыПарикмахерское искусствоПравоохранительная деятельность (полицейский)Ремонт и обслуживание легковых автомобилейРемонт и обслуживание легковых автомобилейКузовной ремонтОбслуживание грузовой техникиОкраска автомобиляВеб-дизайн и разработкаСетевое и системное администрированиеГрафический дизайнДошкольное воспитаниеФизическая культура, спорт и фитнесПреподавание музыки в школеОблицовка плиткойЛабораторный химический анализПреподавание в младших классахМехатроникаРеверсивный инжиниринг (Аддитивное производство)Медицинский и социальный уходАдминистрирование отеля