16 октября можно будет задать вопрос специалистам на тему «Учет изменений земельных участков»

16 октября пройдет прямая телефонная линия Управления Росреестра по Владимирской области на тему «Учет изменений земельных участков». Как показывает практика, тема остается актуальной в регионе, нередко возникают спорные вопросы.На вопросы граждан ответит ведущий специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости Управления Николаева Наталья Михайловна.Позвонить в Управление и задать свой вопрос можно с 14:00 до 15:00 часов.Телефон: (4922) 33-51-30 и (4922) 43-22-01.