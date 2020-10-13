В большинстве случаев злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка

Сотрудники УМВД РФ по Владимирской области предупреждают о мошенниках в Интернете. Во Владимирской области в 2020 году 2200 раз заявляли в полицию об IT-мошенничестве и каражах через Интернет. В большинстве случаев злоумышленники представлялись работниками службы безопасности банка. Эксперт отдела безопасности Отделения по Владимирской области Главного управления центрального Банка РФ по ЦФО Евгений Гаврилюк напомнил, что необходимо сохранять бдительность и не поддаваться панике, когда вам звонят якобы от сотрудника банка и предлагают произвести срочную операцию, чтобы защитить свои деньги. Именно в таких случаях владельцы банковских карт сами сообщают мошенникам полные реквизиты, а также пароли и коды из СМС, которые банки присылают для подтверждения операций. Чтобы избежать финансовых потерь, лучше всего не вступать в диалог, а прервать разговор и связаться с банком по официальному номеру телефона.