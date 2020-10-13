Общее число выздоровевших составило 6 119. Летальных случаев за сутки не зафиксировано.

Количество выздоровевших во Владимирской области продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 20 пациентов. Общее число выздоровевших составило 6 119. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Такие данные приводит федеральный портал «».Напомним, что в 33 регионе выявлено 72 новых случая COVID-19. Наибольшее число заразившихся – во Владимире (15), Муромском (14) и Гусь-Хрустальном (13) районах.