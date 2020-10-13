13.10.2020

2020-10-13 15:20:44

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (38(9735) от 13 октября 2020 года).

«СЫЩИК РАБОТАЛ С ЛЮДЬМИ»

В День образования уголовного розыска руководители и ветераны МУРа возложили цветы к мемориалам «Московским сыщикам, посвятившим жизни свои благому делу» и «Благодарная Россия — солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга». Читайте на странице 2.



НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ ГРАЖДАН

Корреспонденты газеты «Петровка, 38» выехали на дежурство с сотрудниками мобильного взвода ОР ППСП ОП Жулебинский ОМВД России по району Выхино-Жулебино. Читайте на странице 3.



С АКЦЕНТОМ НА ПРОФИЛАКТИКУ

Лица, условно осуждённые за совершённые преступления, и лица, осуждённые к наказаниям, не связанным с лишением свободы, несмотря на, казалось бы, положительные моменты, имеющие превалирующее значение при принятии судами соответствующих решений, тем не менее представляют собой одну из наиболее криминогенно опасных категорий лиц, требующих повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Продолжение на странице 4.



МЫ ГОТОВЫ К НЕСЕНИЮ СЛУЖБЫ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу с 2016 года возглавляет майор полиции Владимир ВИНОГРАДОВ. О работе патрульно-постовой службы батальона Владимир Павлович знает не понаслышке. Здесь он «прописан» с 2005 года, начинал в этом подразделении милиционером. Читайте на странице 4.



НАСТРОЕНЫ НА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ

Сотрудники УВД по ЮВАО посетили структурное подразделение Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж «Энергия» в Старой Купавне. Цель визита — привлечение выпускников на службу в органы внутренних дел Москвы. Подробности читайте на странице 5.



ИХ БЫЛО ДВАДЦАТЬ

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЮЗАО совместно с коллегами из Республики Башкортостан и Краснодарского края пресечена деятельность лжегазовщиков, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров. Читайте на странице 5.



ДОЗНАНИЯ НЕПОВТОРИМЫЕ МОМЕНТЫ

В столичном дознании служили и служат настоящие профессионалы своего дела, которые являются и яркими, интересными личностями. Наш сегодняшний рассказ об одном из этих признанных юристов-практиков — майоре полиции Николае ВЫЛЕГЖАНИНЕ, старшем дознавателе 2-го отделения 3-го отдела Управления организации дознания ГУ МВД России по городу Москве. Читайте на страницах 6-7.



УЙМИТЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА!

Что приятнее слушать среди ночи, лёжа дома в кровати: лай собаки, раздающийся из квартиры, расположенной этажом выше, или кошачьи «замяукивания», происходящие где-то за стеной сбоку? И то и другое — сомнительные, но не самые труднопереносимые испытания, которые могут свалиться на человека, если ему с соседями не очень повезло… Читайте на странице 8.

«...И ПОСЕТИЛ РУМЫНИЮ»

Чем дальше в хронологической ленте отстоит от нашего времени человек, тем меньше о нём сведений, чем ближе — тем полнее его биография. Логично? Не всегда. В истории Российского государства бывали такие смутные периоды, когда кануть в забвение мог даже большой руководитель. Читайте на странице 9.



СOVID-19. ЗАЩИТИМ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

Правила профилактики коронавирусной инфекции. Читайте на странице 9. ЭКОНОМИСТ ОБЕРНУЛАСЬ ГИНЕКОЛОГОМ В Тверском районном суде Москвы вынесен приговор лжегинекологу Наталье Столбовской, а также директору и по совместительству администратору коммерческой клиники, в которой она вела приём, Джамалутдину Айдемирову. Продолжение на странице 10.



ЗРЯ СТАРАЛИСЬ: УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НЕ ГОРЯТ

В Дорогомиловском районном суде столицы оглашён приговор двум поджигателям… здания суда. Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов по заказу одного из коммерсантов подрядились за 250 тысяч устроить пожар в Никулинском суде Москвы. Читайте на странице 10.



МНИМЫЕ ЗДОРОВЫЕ

В Москве появился новый вид мошенничества. Аферисты зарабатывают деньги на липовых справках об отсутствии коронавируса. Такой документ требуется после возвращения из заграничной поездки, а также необходим тем, кто ложится в больницу или едет в санаторий. Читайте на странице 10.



ИСТОРИИ ВЕТЕРАНА СЫСКА

Подполковник милиции Александр Анатольевич ЛИТВИНЕНКО долгие годы работал в отделе уголовного розыска 3-го РУВД. В 2000 году ушёл в отставку с должности заместителя начальника отдела. За время службы через него прошло много интересных, запутанных и резонансных дел. О некоторых из них ветеран рассказывает читателям газеты «Петровка, 38». Продолжение на странице 11.



ТРИ ГЛАВНЫХ СЛОВА

Бронированный «Паккард» из Особого гаража Кремля двигался по затемнённой Знаменке. У дома № 19 Молотов сказал: — Коба, это здесь. — Нет, — ответил Сталин. — Сейчас в здании Народного комиссариата идёт ремонт и Тимошенко временно сидит в переулке Грицевец. Читайте на странице 12.



ГАРМОНИЯ В ЖИЗНИ ВЕТЕРАНА-БАЯНИСТА

Ветеран органов внутренних дел Иван Алексеевич ЛАНДАРЬ, труженик тыла, 10 марта 2020 года отметил своё 91-летие. Москвич-долгожитель, он родился 10 марта 1929 года в селе Константиновка Мелитопольского округа (впоследствии — Мелитопольский район Запорожской области) Украинской ССР. Читайте на странице 13.



«ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИМ»

В столичном полицейском главке завершился отборочный этап литературного конкурса МВД России «Доброе слово». Газета «Петровка, 38» начинает серию публикаций произведений победителей и лауреатов. Читайте на странице 14.



«ЖИЗНЬ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»

Многие поклонники отмечают, что с годами Вера Кузьминична нисколько не теряет красоты, даже наоборот, ею хочется любоваться. В фильме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской», с которого начался творческий успех актрисы, она была «простоватой, без всякого лоска», с пухлыми щёчками деревенской девушкой. Продолжение на странице 15.



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