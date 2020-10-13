Наказание составило 10 000 рублей.

Октябрьский районный суд оштрафовал жительницу Владимира, которая провела в общественном месте пикет, который был несогласован с городской администрацией. В мероприятии участвовало два человека, сообщает пресс-служба суда. Женщина агитировала соблюдать меры предосторожности, введённые из-за пандемии коронавируса.Во время судебного заседания она раскаялась в содеянном. Суд назначил виновной штраф в размере 10 тысяч рублей по статье «мелкое хулиганство».Постановление вступило в законную силу.