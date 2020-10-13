На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 13 октября лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 13 октября лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 - во Владимире
14 - в Муромском районе
13 - в Гусь-Хрустальном районе
8 - в Александровском районе
5 - в Петушинском районе
6 - в Ковровском районе
4 - в Селивановском районе
3 - в Собинском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8031 случай заболевания.
1424 - во Владимире
1167 - в Гусь-Хрустальном районе
817 - в Муромском районе
744 - в Петушинском районе
665 - в Ковровском районе
633 - в Александровском районе
427 - в Вязниковском районе
359 - в Собинском районе
346 - в Юрьев-Польском районе
231 - в Кольчугинском районе
214 - в Меленковском районе
193 - в Суздальском районе
179 - в Судогодском районе
155 - в Киржачском районе
167 - в Селивановском районе
136 - в Гороховецком районе
100 - в Камешковском районе
74 - в Радужном
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.