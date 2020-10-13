На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 13 октября лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 13 октября лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 - во Владимире14 - в Муромском районе13 - в Гусь-Хрустальном районе8 - в Александровском районе5 - в Петушинском районе6 - в Ковровском районе4 - в Селивановском районе3 - в Собинском районе2 - в Меленковском районе2 - в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8031 случай заболевания.1424 - во Владимире1167 - в Гусь-Хрустальном районе817 - в Муромском районе744 - в Петушинском районе665 - в Ковровском районе633 - в Александровском районе427 - в Вязниковском районе359 - в Собинском районе346 - в Юрьев-Польском районе231 - в Кольчугинском районе214 - в Меленковском районе193 - в Суздальском районе179 - в Судогодском районе155 - в Киржачском районе167 - в Селивановском районе136 - в Гороховецком районе100 - в Камешковском районе74 - в РадужномВсе больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.