Владимирские энергетики сообщают, жители домов в районе Октябрьского проспекта во Владимире на сутки останутся без тепла и горячей воды. Отопление выключат в 46 жилых домах, 2 учебных

Владимирские энергетики сообщают, жители домов в районе Октябрьского проспекта во Владимире на сутки останутся без тепла и горячей воды. Отопление выключат в 46 жилых домах, 2 учебных заведениях, 4 медицинских организациях и в 15 административных зданиях. Горячая вода исчезнет с 6 утра 14 октября до 4 утра 15 октября. Связано это с монтажом систем учета