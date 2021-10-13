На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 октября лабораторно подтверждено 269...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 октября лабораторно подтверждено 269 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
62 - во Владимире
33 - в Гусь-Хрустальном районе
30 - в Ковровском районе
29 - в Муромском районе
14 - в Петушинском районе
13 - в Александровском районе
12 - в Вязниковском районе
12 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Собинском районе
10 - в Кольчугинском районе
9 - в Суздальском районе
9 - в Киржачском районе
9 - в Гороховецком районе
6 - в Меленковском районе
6 - в Камешковском районе
3 - в Селивановском районе
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 356 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).