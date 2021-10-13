На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 октября лабораторно подтверждено 269...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 13 октября лабораторно подтверждено 269 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.62 - во Владимире33 - в Гусь-Хрустальном районе30 - в Ковровском районе29 - в Муромском районе14 - в Петушинском районе13 - в Александровском районе12 - в Вязниковском районе12 - в Юрьев-Польском районе10 - в Собинском районе10 - в Кольчугинском районе9 - в Суздальском районе9 - в Киржачском районе9 - в Гороховецком районе6 - в Меленковском районе6 - в Камешковском районе3 - в Селивановском районе2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 356 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).