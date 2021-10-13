Масштабная премьера. Актёры драмтеатра представили владимирскому зрителю спектакль “По ту сторону Дона”. Он поставлен по мотивам знаменитого литературного произведения “Поднятая

Масштабная премьера. Актёры драмтеатра представили владимирскому зрителю спектакль “По ту сторону Дона”. Он поставлен по мотивам знаменитого литературного произведения “Поднятая целина”. Режиссёр спектакля Владимир Кузнецов рассказал, что Михаил Шолохов – один из его любимых писателей. Владимир Кузнецов, режиссёр спектакля Книги, в которых безумно сильны характеры людей, очень интересные конфликты, очень отражено подробно и необыкновенно время,