Врио губернатора региона Александр Авдеев обсудил с главой областного центра Андреем Шохиным...

Врио губернатора региона Александр Авдеев обсудил с главой областного центра Андреем Шохиным инфраструктурные и социальные проекты города Владимира - планы реконструкции стадиона Лыбедь и спортивной школы имени Толкачева, перспективы развития станции юннатов. Также речь шла о проблемах в сфере пассажироперевозок. На своей странице ВКонтакте Александр Авдеев пообещал использовать все доступные областной администрации возможности для помощи городу:"Рассчитываем системно повлиять на улучшение обстановки с пассажирскими перевозками во Владимире, направив в федеральный центр заявку на инфраструктурный бюджетный кредит".