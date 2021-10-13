Суточный показатель заболеваемости КОВИД-19 в регионе ставит новые рекорды. Сегодня 269 новых...

Суточный показатель заболеваемости КОВИД-19 в регионе ставит новые рекорды. Сегодня 269 новых случаев, шесть пациентов скончались. Коронавирусные госпитали по всей области переполнены. Создать срочный резерв коек для больных ковидом на базе одного учреждения. Такую задачу поставил врио губернатора Александр Авдеев. Борьбе с ковидом он посвятил оперативное совещание. Репортаж Марии Платанюк.- Каков подъём сейчас? По ощущениям, раза в 2 больше... В отделении свободных коек нет вообщеСводки с ковидного фронта. Врио губернатора Александру Авдееву о ситуации рассказывает Абакар Абдуллаев, начальник медчасти больницы скорой помощи. Не скрывает: тяжело, но медики делают всё возможное. А это уже сама станция скорой. Встреча с сотрудниками и главным врачом - Георгием Жуковым.Городская поликлиника №1. Здесь врио губернатора встретился с медиками, работающими в кабинете вакцинации.- Вакцины хватает у вас?- Хватает.- Что у вас есть в наличии?- У нас Спутник-лайт, ГамКовид, Ковивак.А затем - с администрацией больницы.- Что по вакцинации...И сегодня же глава региона провёл рабочее совещание. Коек для больных коронавирусом в области - чуть более двух тысяч. Свободны - около ста. Но они разбросаны по региону. По факту - бригады вынуждены ездить в поисках места. Это недопустимо, подчеркнул Александр Авдеев. Промедление может стоить жизни.Врио губернатора поставил задачу - срочно создать резерв ковидных коек на базе единого учреждения. Один из вариантов - перепрофилировать одно из зданий соцзащиты. На повестке дня - строительство быстровозводимого инфекционного госпиталя. Не менее чем на 330 мест, с перспективой - до 6 сотен. Необходимый объект в регионе может быть создан в срок до ста дней. Что касается потенциальных площадей, на базе областной клинической больницы их нет. Прорабатывается вариант возведения госпиталя в Камешковском районе. За поддержкой проекта Александр Авдеев намерен обратиться в федеральный центр.- Для чего мы строили Лыбедскую магистраль, на которую нам дал деньги Президент? Вот мы её сделали, с выходом на Дзержинку.А это насыщенный день накануне.О важнейших проектах - действующих и будущих - Александр Авдеев говорил с главой областной столицы Андреем Шохин. "Встречу на ногах" они начали с обхода центра Владимира. Обговорив варианты отвода транзитных потоков от памятника ЮНЕСКО - Золотых ворот. На маршруте - все важнейшие социальные и инфраструктурные объекты. В том числе и "Владимирпассажиртранс". Перевозки для Владимира - острая тема. Александр Авдеев поддержал планы мэрии по обновлению подвижного состава. Приобрести новые автобусы намерены с привлечением инфраструктурного кредита, предусмотренного постановлением правительства. Если заявку на сумму в 254 миллиона рублей одобрят, на улицы выйдут 17 современных автобусов. Предстоит решать и кадровые проблемы.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Подготовьте именно под самые такие критические замечания, сейчас начнётся зима, будут поломки большие, то что мы сможем сделать, не перенося на следующий год.- Мы сейчас подумаем ещё по уровню заработных плат, тогда, может, по кадрам будет попроще. Но по подвижному составу жду заявку.Владимирская ТЭЦ, Патриарший сад, пешеходная Георгиевская, стадион «Лыбедь», школа имени Толкачёва - легендарная кузница спортивных кадров, которой также необходимо расширение, итоги реновации парка Добросельский. Формат "погружения" и первых решений активирован.Мария Платанюк "Вести- Владимир"