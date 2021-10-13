Александровский театр драмы впервые стал участником проекта Театральная лаборатория по современной...

Александровский театр драмы впервые стал участником проекта "Театральная лаборатория по современной драматургии". Организатор проекта - Министерство культуры и Государственный театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова. Главная задача - поддержка театров малых городов страны. Репортаж Веры Куликовой.Мальчик: Бэтмен решил поприкалываться! Тпру! Останавливает свою супермашину, а этот чувак смотрит и думает, что это драндулет какой-то, а не супермашина Бетмена, потому что машина Бэтмена замаскирована так нормально!-Девочка: Здравствуй, Протас!Мальчик: Привет! ...Эскиз спектакля "Песочница" по пьесе современного польского драматурга Михаила Вальчака. Результат пяти дней работы столичного режиссера Владимира Смирнова и актеров муниципального театра Александрова.Эксперимент. До этого они не встречались.Ксения Мельгунова, актриса Александровского муниципального театра драмы:- Это вообще большой опыт для меня. Ну это даже случилось как-то неожиданно, то есть я вообще не должна была ни в чем участвовать.В этом и смысл Театральной лаборатории. Она - шанс для артистов провинциальных театров поработать с известными столичными режиссерами и педагогами. На сцене - и диалог творческих поколений. Исполнитель главной роли 27-летний Владислав Лустин - профессиональный актер, а его партнерша Ксения Мельгунова еще только занимается в детской студии при театре драмы.Владислав Лустин, актёр Александровского муниципального театра драмы:- Это абсолютно удивительный опыт для меня, потому что настолько живого партнера ты редко найдешь в таком маститом театре. А тут Ксюшка вышла и мы с ней начали читать, и я понимаю, что она меня чувствует партнёрски и я ее чувствую, и мы настолько все обыгрываем, и думаю, ну, Ксюха, 13 лет - и вот такое!Актерская и режиссерская работа состоялась - вердикт театральных критиков из столицы. Спектакль рекомендовали включить в репертуар. Пьеса вызвала зрительский интерес.Владимир Смирнов, режиссер (Москва):- Это про детские чувства. Они только начинают свой путь и вот это познание этого мира. Он и через песочницу, и через взаимоотношения со сверстниками, и через взаимоотношения со взрослыми.Организаторы "Театральной лаборатории по современной драматургии" - Театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова и Министерство культуры России. 10 лет подряд в малых городах страны проходят выездные творческие лаборатории с участием столичных режиссеров, педагогов, критиков. И впервые в эксперименте участвует муниципальный театр из Владимирской области.Олег Лоевский, арт-директор Лаборатории, театральный критик:- Самые страшные театры, а я знаю все театры России, это, по моей терминологии, убитые театры! Это не тогда, когда все плохо и зал пустой, а даже и зал полный, но на сцене скучно! Артистам скучно и залу скучно! И остается какая-то культурная акция посещения бессмысленного места. Здесь и зритель живой, и ребята очень живые. Они хотят. А пока хотят - будет жизнь, будет энергия!Эксперимент на площадке Александровского театра драмы продолжался неделю. С утра до вечера театральное пространство под руководством педагогов из Москвы и Санкт-Петербурга превратилось в школу профессионального мастерства. Артисты занимались сценической речью, оттачивали движения. Говорят, такой практики не было даже в театральном вузе. А еще, каждому из них удалось сыграть в спектаклях профессиональных режиссеров, учеников Петра Фоменко и Сергея Женовача.Алексей Чернобай, художественный руководитель, режиссер Городского Александровского муниципального театра драмы:- Живой глоток живого театрального кислорода. Они невероятно полезны, потому что театр должен быть живым. Ну, устали, ну, сил нет! Но через 3 дня они опять появятся!Все три спектакля-эскиза войдут в афишу репертуара Александровского театра. У актёров есть шанс стать участниками фестиваля театров малых городов России. Творческий форум ежегодно проходит в Москве в Театре наций. Так на небосводе России театральной зажигаются новые звезды.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».