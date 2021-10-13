Был просто пруд – стало любимое место отдыха горожан. Речь о водоёме на улице Казарменная во Владимире. Теперь сюда любят приходить семьями покормить уток, которые плавают здесь до

Был просто пруд – стало любимое место отдыха горожан. Речь о водоёме на улице Казарменная во Владимире. Теперь сюда любят приходить семьями покормить уток, которые плавают здесь до глубокой осени. Однако несколько лет назад все было не так и внешняя картина глаз не радовала. Депутат Горсовета от «Единой России» Роман Мусихин, исполняя наказы избирателей решил