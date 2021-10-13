Более 80 миллионов рублей перевели жители города Владимира телефонным мошенникам с начала этого...

Более 80 миллионов рублей перевели жители города Владимира телефонным мошенникам с начала этого года. Как не попасть на крючок, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.- Прекратите, пожалуйста, разговаривать с мошенниками!- Здесь немножко осталось до ВТБ!Это видео разлетелось по всему интернету. Оно сделано сотрудником полиции из Салехарда. Он услышал, как женщина говорит по телефону, понял, что она стала жертвой мошенников, и попытался её предостеречь от перевода денежных средств на так называемый безопасный счет. Но безуспешно.- Когда они начали вам звонить?- Кто?- Мошенники!- Это не мошенники!- А кто это?- Ваш сотрудник!В тот момент женщина была будто под гипнозом. Через несколько дней она пришла в отделение полиции с заявлением о хищении почти 900 тысяч рублей.В одном городе Владимире в этом году жертвами телефонных мошенников стали около 800 человек. Один из самых распространенных способов обмана, когда мошенник звонит и представляется сотрудником службы безопасности банка. При этом аферисты используют IP-телефонию, подмену номера. Звонок поступает с официальных номеров банка.- Начали меня пугать и стращать, что мои данные проданы были центральным Сбербанком города Владимира и что мне угрожает... Моими данными будут пользоваться мошенники и будут брать кредиты на мое имя.Женщина, обманутая таким лже-банковским сотрудником попросила не называть ее имени. Она собственноручно перевела мошеннику два миллиона рублей, взятых в кредит.Если поступил подобный звонок, нужно сразу прекратить разговор. И ни в коем случае не передавать третьим лицам реквизиты ваших банковских карт, коды и пароли, присланные в СМС.Большинство людей знают о дистанционных мошенниках, но, тем не менее, их жертв меньше не становится. Это не только пенсионеры, но и молодежь. Злоумышленники используют телефонные звонки из якобы правоохранительных органов, молодым людям угрожают привлечением к уголовной ответственности. Многие в этот момент теряются и исполняют все требования. Полицейские регулярно проводят профилактические беседы с гражданами и сообщают о новых видах мошенничества. Но это не всегда помогает....- Когда я перекидывала свои денежные средства, конечно, видела эти памятки сотрудников полиции, что это мошенничество, но была в таком состоянии, не могла даже сообразить ничего...Мошенники оказывают на своих жертв эмоциональное давление. Они держат связь с потерпевшим на протяжении нескольких часов, не дают положить трубку и обдумать ситуацию. И здесь нужно сделать волевое усилие и прекратить разговор. А если вы всё-таки перевели деньги, нужно как можно быстрее обратиться в полицию.Дмитрий Мясников, заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру:- У нас заключены соглашения тоже с рядом крупных банков о приостановлении движения денежных средств без решения суда на срок до 7 суток. Если потерпевший оперативно понял, что его обманули, он обратился к нам, то есть возможность приостановки денежных средств, которые были переведены на якобы безопасные счета.Ещё один способ мошенничества используется на сайтах бесплатных объявлений. Распознать злоумышленника можно по двум признакам - если он просит перейти с официального сайта на незнакомую интернет-страницу или присылает ссылку на перевод денежных средств.Мошенники добрались и до сервисов по поиску автопопутчиков. При заказе поездки лжеводитель просит предоплату, а получив деньги, отменяет рейс. Новые способы обмана появляются регулярно. Совет один - быть бдительными.Юлия Шувалова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир"